Die Initiative der Berliner Kinderkliniken schlägt Alarm: In einem Brandbrief prangern Mediziner die mangelhafte Versorgungslage von Kindern in der Hauptstadt an. Wie aus dem Schreiben, das der Berliner Zeitung vorliegt, hervorgeht, sei die Personaldecke in den hiesigen Kinderkliniken und Kinderrettungsstellen derzeit so dünn, dass möglicherweise nicht mehr alle kleinen Patienten die nötige Behandlung erhalten könnten. Die Unterzeichner sehen daher die Gesundheit ihrer Patienten „in unmittelbarer Gefahr“.

Da es an qualifiziertem Personal mangele, käme es in den Rettungsstellen etwa zu Verzögerungen bei der Einschätzung der Behandlungsdringlichkeit. Das habe zur Folge, dass sich „gutbehandelbare Krankheiten zu lebensbedrohlichen Zuständen verschärfen können“, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Mediziner fordern daher in erster Linie mehr gut ausgebildetes Personal. Dabei sollte ein verbindlicher Arzt-Patienten-Schlüssel von 1:6 für die Kinder- und Jugendstationen eingeführt werden, so die Forderung an die Adressaten des Briefes. Er richtet sich an die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Auch auf Kinderstationen in Krankenhäusern gebe es zu viele Patienten für zu wenige Ärzte, kritisieren die Unterzeichner. Dabei sei gerade die Betreuung von kranken Kindern und deren Eltern besonders zeitintensiv und erfordere ein hohes Maß an Ruhe und Zuwendung.

Zum 2. Brandbrief: pic.twitter.com/m1r5uIDqcW — Initiative Berliner Kinderkliniken (@Init_BLN_KiKli) September 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Weitere Zuspitzung der Lage durch Ausbreitung von Virus

Die Mediziner erwarten, dass sich die Lage in den kommenden Wochen weiter verschärfen werde. „Die Situation in den Kinderkliniken ist sehr ernst“, so eine Sprecherin der Initiative. Zudem greife derzeit das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) um sich, das besonders für kleine Kinder gefährlich werden kann. „Wir stehen am Beginn der RSV-Welle“, warnt die Sprecherin. Es drohten „unzumutbare Zustände für Patienten und Mitarbeiter“.

Unterzeichnet haben den Brandbrief Kinderärztinnen und Kinderärzte der Charité, dem Vivantes Klinikum Neukölln, dem Vivantes Klinikum Friedrichshain, dem Helios Klinikum Berlin-Buch, dem St. Joseph Krankenhaus, dem DRK Klinikum Westend, dem Sana Klinikum Lichtenberg, dem Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau und dem Helios Klinikum Emil von Behring.