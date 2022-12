Brandbrief an Giffey: Warum Berlins Sozialämter überlastet sind

Berlins Sozialämter sind an der Überlastungsgrenze. Die Bezirksstadträte für Soziales haben in der Hoffnung auf Besserung deshalb einen Brief an Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey geschickt. Ein Problem ist besonders gravierend.

Laut einem Bericht des Tagesspiegels, sind Berlins Sozialämter am Limit. Grund für die massive Belastung sind sowohl die Neuauflage des sogenannten Berlinpass, als auch die fehlende Digitalisierung in den Ämtern.

„Schon seit Jahren arbeiten die Berliner Leistungsbehörden im Krisenmodus“, zitiert die Zeitung aus dem Brief an Giffey. Nun verschärft sich die Situation offenbar weiter. Neben Mehrarbeit durch syrische und ukrainische Flüchtlinge und die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, wurde jüngst auch der Berlinpass reformiert. Künftig soll der Pass durch den Berechtigungsnachweis ersetzt werden. Auch der zuständige Bearbeitungsbereich ändert sich ab Januar 2023. Demnach sind ab dem neuen Jahr die Sozialämter zuständig, nicht mehr die Bürgerämter.

Handarbeit: Mitarbeiter bearbeiten jeden Vorgang händisch

Berechtigte Empfänger erhalten vergünstigten Eintritt in Kultur- und Freizeiteinrichtungen und haben Anspruch auf ein günstigeres Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Allerdings ist die Bearbeitung für Sozialämter belastend und schleppend, da die Mitarbeiter keinen Zugriff auf digitalisierte Dokumente haben. „Vor der Versendung der Berechtigungsnachweise müsse außerdem händisch ein QR-Code-Aufkleber auf die Anschreiben geklebt werden“, heißt es. Die Bezirksstadträte fordern von Giffey deshalb eine zügige Digitalisierung.

„Derzeit läuft das komplett manuell“, so Neuköllns Sozialstadtrat Falko Liecke (CDU) gegenüber dem Tagesspiegel. Auch das Ausmaß ist demnach immens: „Wir müssen hier 13.000 Akten einzeln in die Hand nehmen und prüfen.“, führt er aus.

Sozialräte fordern längere Frist

Liecke hatte sogar jüngst die Öffnungszeiten in Neuköllns Sozialamt für zwei Wochen massiv verkürzt beziehungsweise Sprechzeiten gänzlich ausgesetzt. Geholfen habe es wenig. Derzeit wird davon ausgegangen, dass Leistungsberechtigte, den Berechtigungsausweis nicht zum 1. Januar 2023 erhalten werden. Laut dem Brief erbitten sich die Sozialräte eine Fristverlängerung bis Ende Juni 2023.