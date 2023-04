Brandenburg: 322 Verdachtsfälle wegen möglicher Impfschäden seit 2008 Seit gegen Krankheiten geimpft wird, tauchen Komplikationen auf. In Brandenburg waren es 322 in den vergangenen 15 Jahren. dpa

Nach dem Start der Corona-Impfungen im Dezember 2020 schnellten die Verdachtsmeldungen 2021 auf den Rekordwert von 93 empor. Bodo Schackow/dpa

Potsdam -Seit 2008 sind in Brandenburg offiziell 322 Verdachtsfälle von möglichen Komplikationen nach einer Schutzimpfung registriert worden. In 142 Fällen seien Geschädigte nach einer Impfung stationär behandelt worden, 16 Menschen seien gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit.