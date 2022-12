Brandenburg: Unbekannte stehlen 45 Weihnachtsenten in Wusterhausen Dieben nahmen in der Nacht 45 lebende Enten aus Wusterhausen (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit. Der Polizei ist völlig unklar, wie den Tätern das gelang. dpa

In Wusterhausen nahmen Diebe mehrere solcher Weihnachtsenten mit. Imago/Rust

Wusterhausen -45 lebende Enten sind in der Nacht zum Mittwoch in Wusterhausen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestohlen worden. Es sei völlig unklar, wie die Vögel eingefangen und abtransportiert worden seien, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit.