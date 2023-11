Der Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann ist nach seinem Austritt aus der Fraktion BVB/Freie Wähler in die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag aufgenommen worden. Das teilte die AfD-Fraktion am Dienstagvormittag nach einer Sitzung in Potsdam mit. Die AfD-Abgeordneten hätten einstimmig dafür votiert. Zeschmann hatte am Montag angekündigt, die Fraktion von BVB/Freie Wähler zu verlassen.

Bisher war nicht zu erkennen, dass Zeschmann der AfD nahesteht. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft, die AfD hält die Einstufung für falsch.

Der bisherige Freie-Wähler-Abgeordnete hatte seinen Austritt am Montag angekündigt. Er ist seit 2019 Abgeordneter im Brandenburger Landtag. Zeschmann wollte nach Angaben von BVB/Freie Wähler auch aus der Vereinigung austreten.

Zeschmann und Fraktionschef Vida: Vertrauensverhältnis „zerstört“

Zeschmann hatte den Austritt mit Unvereinbarkeiten in der Zusammenarbeit mit Fraktionschef Péter Vida begründet. Gespräche zwischen beiden waren erfolglos geblieben. Das Vertrauensverhältnis sei für ihn „zerstört und schwer wieder herzustellen“, sagte Zeschmann der Deutschen Presse-Agentur.

Die Zukunft der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Brandenburg ist wegen des Austritts unklar. Der Landtag prüft rechtliche Fragen und mögliche Konsequenzen, die sich aus einem Rückzug ergeben. Fraktionen haben mindestens fünf Abgeordnete.

Die Fraktion BVB/Freie Wähler hatte bisher genau fünf Mitglieder. Eine Fraktion kann aber auch aus nur vier Mitgliedern bestehen, wenn sie bei der Landtagswahl mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhält. Die Freien Wähler waren 2019 mit 5,0 Prozent in den Landtag eingezogen.