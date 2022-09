Dass „doppelt“ in manchen Fällen eben doch nicht „besser hält“ hat ein 54-Jähriger Trunkenheitsfahrer am Donnerstag im brandenburgischen Fürstenwalde/Spree bewiesen. Er wurde am selben Tag gleich zwei Mal aufgegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zunächst ein Kind angefahren und leicht verletzt. Obwohl die Beamten Führerschein und Autoschlüssel des Trunkenboldes einkassierten, wurde der Mann wenige Stunden nach dem Vorfall erneut am Steuer erwischt – mit noch höherem Pegel als zuvor.

Laut Polizeiangaben stieß der Mann am Donnerstagnachmittag gegen 16.05 Uhr mit einem zwölfjährigen Radfahrer zusammen und ließ den Jungen leicht verletzt zurück. Zeugen stoppten den 54-Jährigen in seinem Renault und konnten ihn festhalten, bis die Polizei eintraf. Weil ein Atemalkoholtest 1,98 Promille ergab, nahmen die Beamten dem Mann Führerschein und Autoschlüssel ab und schickten ihn zunächst nach Hause.

Um 18.30 Uhr ging schließlich ein weiterer Anruf bei den Gesetzeshütern einn. Zeugen hatten einen Schlangenlinien fahrenden Renault gesichtet – der sich als das Fahrzeug des vor wenigen Stunden aufgegriffenen 54-Jährigen herausstellte. Diesmal wurden sogar 2,7 Promille im Blut des Mannes festgestellt. Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen und warte nun auf diverse Strafmaßnahmen.