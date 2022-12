Brandenburg: CDU-Chef Michael Stübgen kündigt Rückzug an Vor drei Jahren erklärte sich der damalige Bundestagsabgeordnete Stübgen bereit, die zerstrittene Brandenburger CDU zu führen. Nun gibt er den Posten ab. dpa

Michael Stübgen dpa/Soeren Stache

Potsdam -Brandenburgs CDU-Landeschef Michael Stübgen will sich nach drei Jahren von der Parteispitze zurückziehen und nicht mehr als Vorsitzender kandidieren. Das kündigte der 63-Jährige am Freitag vor dem CDU-Landesvorstand in Potsdam an. „Jetzt ist die Zeit, sich personell und inhaltlich für die Zukunft aufzustellen und einen Generationenwechsel an der Spitze unseres Landesverbandes einzuleiten“, teilte Stübgen mit. „Ich bleibe Vize-Ministerpräsident und ich bleibe Innenminister und werde die Arbeit, die ich begonnen habe vor drei Jahren, auch zu Ende führen.“