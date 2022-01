Bei einem Corona-Protest ist am Montagabend im brandenburgischen Wandlitz (Landkreis Barnim) ein Demonstrant gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann nur wenige Minuten vor seinem Zusammenbruch in einen Polizeieinsatz verwickelt gewesen. Er habe sich mit rund 200 weiteren Demonstranten an einem spontanen Protestaufzug über die Prenzlauer Chaussee in Wandlitz beteiligt. Als die Polizei die offiziell nicht angemeldete Versammlung auflösen wollte, forderten sie die Teilnehmer zunächst über Lautsprecherdurchsagen auf, nach Hause zu gehen. Nachdem die Teilnehmer laut Polizeiangaben nicht reagiert hätten, stoppten die Einsatzkräfte den Aufzug. Man habe die Personalien der Demonstranten aufnehmen wollen. Dabei habe sich der Aufzug in zwei Gruppen geteilt, getrennt von der Polizei.

Polizist begleitet den Mann zu seinem Auto, dann bricht er zusammen

Eine Polizeisprecherin sagte der Berliner Zeitung: „Der 53 Jahre alte Barnimer wollte diese Polizeikette durchbrechen. Er wurde angehalten und gab den Beamten widerstandslos seine Personalien. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzen.“ Dabei habe es laut Polizeiangaben keine Handgreiflichkeiten oder Schubsereien gegeben.

Ein Polizist habe den Mann anschließend zu seinem Auto begleitet. „Die Kollegen wollten sichergehen, dass er nicht in die Menge zurückkehrt“, so die Polizeisprecherin weiter. Zu diesem Zeitpunkt habe es laut Polizei noch keine Hinweise auf gesundheitliche Probleme gegeben. An seinem Auto angekommen, sei der Mann plötzlich zusammengebrochen. Polizisten sollen sofort Erste Hilfe geleistet haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Zur genauen Todesursache gebe es bisher noch keine Hinweise. Die Leiche des Mannes soll nun zeitnah obduziert werden.

Video in den sozialen Netzwerk zeigt Polizeigewalt

Trotz des tödlichen Zwischenfalls sei die Versammlung in Wandlitz weitestgehend ruhig verlaufen, so die Sprecherin. Es sei durch „die frühzeitige Auflösung“ gelungen, „geltendes Recht und die Auflagen der Versammlungsbehörde “durchzusetzen.

#Wandlitz: Im Social-Media geistert dieses Video herum, welches einen Vorfall aufzeigt, wo eine Person von einem Beamten zurückgedrängt wird. Fakt ist eine Person ist im Krankenhaus verstorben. Ob es sich um die verstorbene Person handelt, ist nicht offiziell bestätigt. 1/x pic.twitter.com/NNDx5qEhYp — affeu (@affeu2) January 25, 2022

In sozialen Netzwerken tauchte unterdessen ein Video der rechtsextremen Splitterpartei Freie Sachsen auf, auf dem zu sehen ist, wie am Rande eines Corona-Protests ein Mann von einem Polizist geschubst wird. Der Demonstrant gerät ins Straucheln, stürzt zu Boden und schlägt mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Einige Nutzer von Twitter und Facebook vermuten, dass die Szene im Zusammenhang mit dem Tod des 53-Jährigen aus Wandlitz stehen könnte. Die Brandenburger Polizei dementierte das auf Anfrage der Berliner Zeitung jedoch. Das Video stamme demnach von einer anderen Proteste-Veranstaltung, die in Bernau stattgefunden habe.

In den vier Landkreisen der Polizeidirektion Ost kam es laut Polizeiangaben zu 33 Demonstrationen gegen die Impfpflicht und Corona-Politik. Größere Versammlungen gab es unter anderem in Oranienburg und Eberswalde. In Bernau unterbanden Einsatzkräfte die Versuche von mehreren Gruppen, eine nicht angemeldete Versammlung durchzuführen. Dort waren etwa 200 Menschen auf der Straße.