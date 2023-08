Brandenburg drängt auf Grenzkontrollen zu Polen – Bund lehnt das weiter ab

Das Bundesinnenministerium lehnt Forderungen aus Brandenburg und Sachsen weiter ab, stationäre Grenzkontrollen zu Polen einzuführen. „Die Wiedereinführung von weiteren Grenzkontrollen sind nach wie vor nicht Gegenstand unserer Überlegungen“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin. Grenzkontrollen im europäischen Schengenraum seien immer „Ultima Ratio“, also der letzte Ausweg, und müssten geeignet und erforderlich sein, angestrebte Ziele zu erfüllen.

Zuvor hatte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) erneut stationäre Kontrollen gefordert. Er geht davon aus, dass in den kommenden Monaten wieder verstärkt Geflüchtete über die Route via Belarus nach Polen und dann nach Deutschland kommen werden. „Die Prognose für die nächsten Monate sieht düster aus, denn Russland wird seine Schleuseraktivitäten noch intensivieren“, sagte Stübgen dem Tagesspiegel. Demnach sei mit einem weiteren Anstieg unerlaubter Einreisen zu rechnen.

Grenze zu Polen: Zahl unerlaubter Einreisen stark angestiegen

Die Bundespolizei hatte im ersten Halbjahr an der Grenze zwischen Deutschland und Polen 12.331 unerlaubte Einreisen registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4592 gewesen. Im europäischen Schengenraum ist Reisen ohne Grenzkontrollen möglich, was auch den grenzüberschreitenden Warenverkehr erheblich erleichtert. Werden solche Kontrollen eingeführt, muss dies gegenüber der EU-Kommission begründet werden.

Bislang gibt es in Deutschland stationäre Kontrollen nur in Bayern an der Grenze zu Österreich. Sie wurden 2015 während der damaligen Flüchtlingskrise eingeführt und seitdem immer wieder verlängert. Der Bund hatte bei dem Flüchtlingsgipfel am 10. Mai mit den Ländern zugesagt, dies „lageabhängig“ auch bei anderen Nachbarländern einzuführen.

Bei Polen und auch Tschechien setzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bisher allerdings weiter auf mehr mobile Kontrollen und hat dazu mehr Personal an die Grenzen zu Polen und Tschechien entstandt. Auch in Zügen und im Binnenflugverkehr wird seit einigen Wochen verstärkt kontrolliert.

Das Bundesinnenministerium beobachte die Entwicklung an den Grenzen „sehr sorgfältig“, betonte die Ministeriumssprecherin am Freitag. Die Bundesregierung stehe auch weiter im Dialog mit den betroffenen Nachbarstaaten und gehe der Lage angepasst vor.