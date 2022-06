In Brandenburg wird die Bevölkerung vor giftigen Dämpfen gewarnt. Nach einem Unfall in einem Düngemittelwerk nahe Perleberg (Prignitz) trete hochätzende Schwefelsäure aus, so der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Konkret sei ein Schlauch eines Gefahrgut-Lastwagens geplatzt.

Die Polizei bestätigt das Austreten von Schwefelsäure, die Feuerwehr ist seit dem Mittag auf dem Betriebsgelände in Quitzow bei Perleberg im Einsatz. Laut RBB wird versucht, das Leck zu schließen und die 98-prozentige Schwefelsäure zu verdünnen und aufzufangen.

Dabei könne allerdings in Folge einer chemischen Reaktion eine Gaswolke entstehen, die die Umgebung kontaminiert, so die Polizei. Für das Gebiet wurde eine sogenannte Gefahreninformation herausgegeben.

Sperrkreis eingerichtet, Anwohner sollen Fenster schließen

Die Behörden rufen die Bürger in der Umgebung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Klimaanlagen und Lüftungen sollten vorerst nicht benutzt werden. Ein Sperrkreis wurde eingerichtet, die Bundesstraße 5 rund um das Gewerbegebiet Quitzow bleibt vorerst gesperrt.