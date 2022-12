Brandenburg: Fäkalienlaster prallt gegen Baum – 30.000 Euro Schaden Bei Glatteis verlor der Fahrer die Kontrolle über den Lkw – offenbar war er zu schnell unterwegs gewesen. Der Fäkalienlaster prallte gegen einen Straßenbaum. dpa

Die Polizei im Einsatz: In Heiligengrabe ist ein Fäkalienlaster gegen einen Straßenbaum geprallt. dpa/Daniel Karmann

Heiligengrabe -Ein Fäkalienlaster ist in Heiligengrabe (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) von der Straße abgekommen und mit dem Auflieger gegen einen Straßenbaum gestoßen. Bei dem Unfall am Montagnachmittag entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.