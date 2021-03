Potsdam - Brandenburg hat am Montag wie mehrere andere Bundesländer die Corona-Regeln gelockert. Neben der Öffnung von Museen und dem Terminshopping steht in der neuen Eindämmungsverordnung aber auch, dass in dem Bundesland die sogenannte Notbremse, mit der automatisch die jüngsten Lockerungen zurückgenommen werden, dann einsetzt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Wert von 200 liegt.

Mit dieser Bestimmung weicht Brandenburg von dem Beschluss von Bund und Ländern ab. Denn eigentlich hatten sich die Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche auf eine Schwelle von 100 geeinigt. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 steigt, sollen ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die bislang gültigen Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten, heißt es in dem Beschluss.

Karl Lauterbach reagiert empört: „Das ist mittelgradig unglaublich“

In der neuen Eindämmungsverordnung Brandenburgs steht dagegen: „Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz für mindestens drei Tage in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt den Wert von 200, werden wieder schärfere Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen festgesetzt.“ Sollte sich der landesweite Wert einer Inzidenz von 100 beharrlich nähern, werde die Landesregierung entscheiden, welche konkreten Schritte ab Überschreiten der 100er Linie über drei Tage ergriffen werden, so Regierungssprecher Florian Engels.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach reagierte am Montag mit Empörung auf den Alleingang Brandenburgs. „Das ist mittelgradig unglaublich“, schrieb Lauterbach bei Twitter. „Lockerungen werden beschlossen, wie in MPK vereinbart, aber Notbremse wird von 100 auf 200 (!) erhöht. Ist das ernst gemeint? Wenn das alle Bundesländer machen, wird es schwere 3. Welle geben und dann langen Lockdown.“

Das ist mittelgradig unglaublich. Lockerungen werden beschlossen, wie in MPK vereinbart, aber Notbremse wird von 100 auf 200 (!) erhöht. Ist das ernst gemeint? Wenn das alle Bundesländer machen wird es schwere 3. Welle geben und dann langen Lockdown. https://t.co/FyoCGzAx0p — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 8, 2021