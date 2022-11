Brandenburg: Justizministerium erhält Brief mit weißem Pulver Ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver ist am Donnerstagmorgen im Justizministerium in Potsdam eingegangen. Die Polizei musste das Haus teilweise evakuieren. dpa

Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU). dpa/Soeren Stache

Potsdam -Ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver ist am Donnerstagmorgen im Justizministerin in Potsdam eingegangen und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beim Öffnen des Briefes eines unbekannten Absenders sei die Substanz festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Poststelle und die Büros wurden geräumt. Am Nachmittag teilte das Justizministerium mit, die Substanz sei harmlos.