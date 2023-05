Brandenburg: Kuhkopf in Pool gefunden – wo ist die tote Kuh?

Am Freitag haben Gäste einer Pension in einem Pool den abgetrennten Kopf der Milchkuh entdeckt. Wo sich der Rest des Körpers befindet, ist derzeit unklar.

Eine Kuh steht auf der Weide. In Brandenburg wurde ein abgetrennter Kuhkopf in einem Pool entdeckt.

Eine Kuh steht auf der Weide. In Brandenburg wurde ein abgetrennter Kuhkopf in einem Pool entdeckt. serienlicht/imago

Nach dem Fund eines abgetrennten Kuhkopfes in einem Pool in der Märkischen Heide (Dahme-Spreewald) ermittelt die Polizei zu den Hintergründen des Geschehens. Bislang gebe es weder den Hinweis auf ein totes Tier noch Informationen über den Verbleib des restlichen Tierkörpers, sagte eine Sprecherin am Montag.

Gäste einer Pension hatten am Freitag in einem Pool den abgetrennten Kopf der Milchkuh entdeckt. Das Veterinäramt wurde informiert. Die Polizei Brandenburg ermittelt unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.