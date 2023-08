Ein Mann soll seine Ehefrau in Schulzendorf im Kreis Dahme-Spreewald getötet haben. Nach Polizeiangaben hatte der 58-Jährige sich am Mittwoch bei einem Nachbarn gemeldet, um sich selbst anzuzeigen. Alarmierte Polizisten fanden die 48-Jährige leblos in dem Wohnhaus des Paares.

Der Beschuldigte ließ sich den Angaben nach widerstandslos festnehmen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Ermittlungen zum Vorwurf des Tötungsdeliktes übernahm die Staatsanwaltschaft Cottbus gemeinsam mit der Mordkommission der Polizeidirektion Süd.