Hohen Neuendorf - In Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) sind am frühen Samstagmorgen mehrere Geschäfte in Brand geraten. Nach Angaben einer Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg handelt es sich dabei um mehrere Einkaufsgeschäfte, die sich in einem großen Gebäude im Stadtzentrum befinden.

Die Feuerwehr sei vor Ort und habe den Brand unter Kontrolle. Zur Brandursache sowie zur möglichen Schadenhöhe konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen.