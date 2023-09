Die polizeilichen Ermittlungen in Lieberose zu rassistischen Anfeindungen und Bedrohungen einer Familie stagnieren. Mutter und Vater der Familie seien für die Polizei nicht zu erreichen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mit. Gegen den Vater liegen zwei Haftbefehle wegen Eigentumsdelikten vor. Dazu, ob das möglicherweise an unkorrekte Angaben von den Familienmitgliedern liege, wollte die Sprecherin keine Angaben machen.

Eine Mutter aus Bosnien mit vier Kindern verließ nach eigenen Angaben Ende Juli wenige Tage nach ihrem Umzug nach Lieberose aus Angst vor rassistischen Angriffen den kleinen Ort, 30 Kilometer von Cottbus entfernt, wieder. Vorher sollen sie und ihre Kinder rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Nach Angaben der Frau soll ein Mann gegen die Fensterscheibe der Wohnung geschlagen haben, Naziparolen gegrölt und den Hitlergruß gezeigt haben. Zudem soll eine minderjährige Tochter der Frau von einer Gruppe junger Männer am Marktplatz von Lieberose rassistisch beleidigt worden sein.

Aber auch gegen den Vater und ein weiteres Familienmitglied werde ermittelt, sagte die Sprecherin. Der Vater solle auf den Marktplatz zu der Gruppe gelaufen und übergriffig geworden sein. Der Verdacht der Körperverletzung steht im Raum.