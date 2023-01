Mann nimmt mutmaßliche Granate mit nach Hause: Evakuierung

Die Brandenburger Polizei im Einsatz. Beamte mussten am Dienstag ein Mehrfamilienhaus evakuieren.

Die Brandenburger Polizei im Einsatz. Beamte mussten am Dienstag ein Mehrfamilienhaus evakuieren. dpa/Monika Skolimowska

Weil ein Mann eine mutmaßliche Granate mit nach Hause genommen hat, ist in Nauen (Landkreis Havelland) ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Der Bewohner habe am Dienstag im Ortsteil Groß-Behnitz einen eisenartigen Gegenstand gefunden und mitgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Daheim vermutete er, dass es eine Granate sei und rief uns“, twitterten die Beamten. 19 Bewohner des Hauses wurden evakuiert.

Spezialkräfte sprengten den Metallgegenstand dann in der Nacht auf Mittwoch kontrolliert auf einem nahe gelegenen Feld. Dabei wurde niemand verletzt. Den Angaben zufolge ist weiter unklar, ob es sich bei dem Gegenstand um eine Granate handelte. „Das gilt auch für Erwachsene: Niemals Fundmunition mitnehmen!“, schrieb die Polizei auf Twitter.