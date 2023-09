Brandenburg: Polizei beschlagnahmt 500 Kilo Kokain in Bananenkisten

In Brandenburg haben Ermittler 500 Kilogramm Kokain in Bananenkisten beschlagnahmt. Das Obst diente als Legalware zur Tarnung der Drogenlieferung, wie die Landespolizei Brandenburg am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Ein Großhändler für Obst und Gemüse informierte die Beamten über seinen Fund. Er hatte verdächtig aussehende Päckchen in der Ladung entdeckt. Ein erster Vortest auf Kokain war nun positiv. Die Drogenblöcke waren in Plastikfolie eingewickelt und jeweils etwa ein Kilogramm schwer.

Über 70 Einsatzkräfte waren an den Maßnahmen vor Ort beteiligt, darunter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskriminalamts Brandenburg, des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg, der Polizei Brandenburg und der Bundespolizei.

Rund 500 Kg Kokain stellten wir gestern, versteckt zwischen Bananenkisten, bei einem Großhändler für Obst & Gemüse in Groß Kreutz (Havel) (PM) sicher.

Brandenburg: Obsthändler entdeckte schon zweimal Drogen in Waren

Bereits in der Vergangenheit hatte es in Brandenburg ähnliche Funde gegeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Obst- und Gemüsebetriebs entdeckten mehrfach Drogen in den Waren, wie im März diesen Jahres als 1,2 Tonnen Kokain aus Ecuador gefunden wurden. Die ebenfalls in Bananenkisten verstauten Päckchen waren über einen niederländischen Hafen nach Europa gebracht worden. Auch im August 2022 waren in dem Obstgroßhandel rund 660 Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Kokain mit den Bananen per Schiff aus Südamerika nach Deutschland transportiert. Es wurde bis auf einen kleinen Teil für kriminaltechnische Untersuchungen vernichtet. Wie die Polizei Brandenburg mitteilte, laufen die Ermittlungen zu den Kokainfunden vom August 2022 und März 2023 weiterhin.