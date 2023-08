Die Polizei ist am Montag durch Zeugen auf eine leerstehende Halle in einem Industriegebiet in Brandenburg an der Havel aufmerksam gemacht worden – und im Inneren auf eine Drogenplantage gestoßen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Technikern waren zuvor Manipulationen an einem nahegelegenen Stromverteiler aufgefallen, die darauf hindeuteten, dass in der Halle weiterhin Strom genutzt würde. Die Polizei fand in der Halle auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern eine Cannabis-Plantage mit mehreren tausend Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen.

Polizei entdeckt Cannabis-Plantage: Marktwert der Pflanzen noch unklar

Am Dienstag begannen Kriminaltechniker und Kräfte der Bereitschaftspolizei mit dem Abbau der offensichtlich professionell betriebenen Anlagen. Proben der angebauten Pflanzen wurden an das Kriminaltechnische Institut beim Landeskriminalamt geschickt, um den Rauschgiftgehalt zu bestimmen. Wer die Betreiber der Cannabis-Plantage sind, ist derzeit noch unklar. Ebenfalls unklar ist der mögliche Marktwert der Pflanzen.