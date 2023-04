Brandenburg: Raser versteckt sich im Gebüsch – Polizeihubschrauber spürt ihn auf Ein betrunkener Autofahrer ergreift bei einer Polizeikontrolle die Flucht und verschwindet spurlos. Mit einer Wärmekamera findet man ihn schließlich doch. dpa

Bei der Suche nach dem 36-Jährigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Robert Michael/dpa

Berlin -Auf der Flucht vor der Berliner Polizei hat sich ein Raser in Brandenburg im Gebüsch versteckt – ist dort aber von einem Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera aufgespürt worden. Der 36-Jährige wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr in Schöneiche im Landkreis Oder-Spree festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.