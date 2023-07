Brandenburg: Rund 20 Hektar Feld in Flammen, auch Gleisanlagen betroffen

Am Dienstag kam es in der Gemeinde Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel zu einem Flächenbrand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Immer wieder kommt es in Brandenburg zu Flächenbränden. Im Landkreis Oberhavel nördlich von Berlin haben am Dienstag nun 20 Hektar eines Feldes gebrannt. Auch Gleisanlagen in der Gemeinde Löwenberger Land seien betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. Der Brand sei recht zügig gelöscht worden. Bereits eine Stunde nach dem ersten Notruf war der Brand demnach gelöscht. Durch das Feuer seien sowohl der Auto- als auch der Zugverkehr beeinträchtigt gewesen.

Die Feuerwehr hatte kurz nach dem Bekanntwerden des Brandes eine Gefahreninformation veröffentlicht. Demnach kam es zu Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung.