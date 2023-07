Waßmannsdorf: Autofahrer prallt gegen Baum – tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Waßmannsdorf in Schönefeld ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer die Rudower Straße entlang, als er rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Das Kopfsteinpflaster der Fahrbahn war zu der Zeit durch den Regen nass.

Der Fahrer war offenbar sofort tot. Die Feuerwehr der Gemeinde Schönefeld konnte nur noch die Leiche des Fahrers aus dem Auto bergen.