Brandenburg: Gasflasche explodiert – ein Schwerverletzter

Neben einem Wohnhaus ging eine Elf-Kilo-Gasflasche in die Luft. Ein schwer verletzter Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Bei der Explosion einer Gasflasche ist am Samstagabend in Sputendorf (Potsdam-Mittelmark) ein Mann schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach explodierte die Elf-Kilo-Flasche gegen 21.35 Uhr in einem Nebengebäude eines Wohnhauses.

Die Retter fanden ein brennendes Gebäude und einen verletzten Mann vor. Die 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.