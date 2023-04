Brandenburg: Starke Rauchentwicklung in Asylheim in Premnitz In einem Heim für Asylsuchende in Premnitz (Landkreis Havelland) verbreitete sich am Dienstagmorgen starker Rauch. Die Ursache ist unklar. dpa

Feuerwehrleute stehen vor dem Heim für Asylsuchende in Premnitz (Landkreis Havelland). Cevin Dettlaff/dpa

Premnitz -In einem Heim für Asylsuchende in Premnitz (Landkreis Havelland) soll sich am Dienstagmorgen dichter Rauch entwickelt haben. Ein Mensch sei von Rettungskräften behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.