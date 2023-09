Brandenburg-Tag in Finsterwalde eröffnet

Finsterwalde -Mit der Europahymne, Fanfaren und einem Bierfassanstich ist am Samstag in Finsterwalde der Brandenburg-Tag eröffnet worden. Die Stadt im Elbe-Elster-Kreis richtet das diesjährige Landesfest aus. Bei freundlichem Wetter tummelten sich bereits am Vormittag Tausende Besucher in der Innenstadt. Bis zu 100.000 Gäste werden bei der Schau am Samstag und Sonntag erwartet. „Der Brandenburg-Tag zeigt die Vielfalt des Landes, zeigt auch die Unterschiedlichkeit der Landesteile, aber zeigt auch die große Geschlossenheit des Landes, den Zusammenhalt, den es gibt“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Start. Der Regierungschef hatte mit nur zwei Schlägen das Bierfass angestochen, eine Tradition der Sängerstadt, der für das Landesfest gern übernommen wurde.

Auch Partnerstädte aus dem Saarland, Frankreich und Lettland sind nach Angaben von Torsten Drescher, Organisationschef der Veranstaltung, vertreten. Das Landesfest wolle den europäischen Gedanken auch beim Brandenburg-Tag mit zeigen, sagte er der dpa.

Unter dem Motto „Hier spielt die Musik“ werden kulturelle Veranstaltungen und Kulinarisches geboten und es gibt vielfältige Mitmach-Aktionen. Musik spielt bei der Schau in der bekannten Sängerstadt eine besondere Rolle. 20 Chöre werden auftreten, Bands wie Silly mit Julia Neigel und Toni Krahl, Frida Gold, Marquess und Bell Book & Candle sowie der Gubener Sänger Alexander Knappe gehören zu den Top-Acts. Mehr als 1500 Menschen gestalten auf elf Bühnen, an 300 Ständen und auf zwölf Themen-Meilen das Landesfest mit.

Erstmals lässt die Landesregierung bei der Schau auch Geschenke versteigern, die der Ministerpräsident und Kabinettsmitglieder bei Staatsbesuchen erhielten.