Potsdam - Mit den neuen Corona-Regeln in Brandenburg brauchen ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger in drei Landkreisen derzeit keine Tests mehr für Gaststätten, Hotels, Theater oder Schwimmbäder. Die Testpflicht gilt seit Mittwoch erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Unter diesem Wert lagen die Kreise Havelland (30,4), Potsdam-Mittelmark (33,5) und die Uckermark mit dem niedrigsten landesweiten Wert von 16,9. Wenn die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche die Schwelle von 35 unterschreitet, ist kein Test notwendig. Die Testpflicht galt bisher ab einem Wert von 20.

Die maximale Zahl der Besucher für eine Testpflicht oder entsprechende Nachweise bei Open-Air-Veranstaltungen wie Volksfesten, Jahrmärkten und Konzerten ist von 500 auf 1000 gestiegen. Damit will die rot-schwarz-grüne Landesregierung den Veranstaltern wegen des Kontrollaufwandes einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Die 2G-Regel, bei der Geimpfte und Genesene auf Abstandsregeln und Maskenpflicht verzichten können, wird von Gaststätten, Hotels und Clubs auf den Unterricht für Gesang- und Blasinstrumente ausgeweitet.

Landesweite Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf 50,5

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte derweil auf 50,5. Die Prignitz liegt mit 115,6 als einziger Kreis über der Schwelle von 100. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 276 neue Fälle, etwas mehr als vor einer Woche.

Derzeit werden 74 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 24 auf der Intensivstation. Vor einer Woche waren es 65 Corona-Patienten in Kliniken, davon ebenfalls 24 in Intensivbetten. Inzwischen sind 1,5 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger vollständig gegen das Coronavirus geimpft – das sind 59,4 Prozent der Bevölkerung.