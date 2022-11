Brandenburg warnt Polen vor Einleitung von Salz in Oder Die Brandenburger Landesregierung hat Polen für den Fall der Verletzung rechtlicher Vorgaben im Zusammenhang mit der Oder mit Konsequenzen gedroht. So eine U... dpa

Frankfurt (Oder) -Die Brandenburger Landesregierung hat Polen für den Fall der Verletzung rechtlicher Vorgaben im Zusammenhang mit der Oder mit Konsequenzen gedroht. So eine Umweltkatastrophe wie das Fischsterben in diesem Sommer dürfe sich nicht wiederholen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Frankfurt (Oder). Angesichts eines erneut hohen Salzgehalts habe sich offensichtlich wenig an den Ursachen geändert.