Potsdam - In den Brandenburger Grundschulen soll ab der kommenden Woche im Rahmen des Wechselunterrichts wieder die Präsenzpflicht gelten. Nach Angaben des Landeselternrates hat Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) die Eltern darüber in einem Brief informiert. Zunächst berichteten die Potsdamer Neuesten Nachrichten darüber. Schülerinnen und Schüler müssen sich demnach ab 19. April zwei mal wöchentlich testen lassen, um am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Die Bildungsministerin hält die Schulen damit für sicher. Tests seien ausreichend vorhanden. Mit der Testpflicht blieben die Hygieneregeln – etwa Abstandsgebot und Maske tragen – bestehen. „Es ist kein Test mit dem man sich irgendwie freitestet“, hatte Ernst vergangene Woche im Gesundheitsausschuss betont.

In Brandenburg sind Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien wieder geschlossen. Berlin hingegen setzt den Wechselunterricht fort. Seit diesem Montag lernen auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in Brandenburg wieder im Wechselunterricht. Das gilt auch für Abschlussklassen und Förderschulen mit Schwerpunkt geistige Entwicklung.