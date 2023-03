Steigende Flüchtlingszahlen: So will Brandenburg die Kommunen entlasten Die Landesregierung plant ein Maßnahmenpaket zur Entlastung. Ein Ansatz: Mehr Geflüchtete müssen länger in Einrichtungen der Erstaufnahme bleiben. dpa

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung plant angesichts der steigenden Zahl von Geflüchteten ein Maßnahmenpaket zur Entlastung der Kreise, Städte und Gemeinden. Am Dienstag will das Kabinett darüber beraten. „Ich kann bestätigen, dass die Landesregierung beabsichtigt, für die Landrätekonferenz ein Entlastungspaket vorstellen zu wollen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.