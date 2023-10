Brandenburg: Windrad fängt bei Wartungsarbeiten Feuer, brennende Teile stürzen ab

Buchhain -Während Wartungsarbeiten hat ein Windrad in Buchhain (Landkreis Elbe-Elster) am Donnerstag in einer Höhe von mehr als 100 Metern Feuer gefangen. Laut Polizei stürzten Teile der Anlage herunter. Der Betreiber sprach nach ersten Erkenntnissen von einem Totalschaden. Es sei niemand verletzt worden. Ein Monteur habe sich in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher des Betreibers Green Planet Projects mit Sitz in Hamburg.

Das Maschinenhaus des Windrades sei durch die Flammen zerstört worden. Auch Rotoren wurden beschädigt. „Es handelt sich dabei wohl um einen Totalschaden“, sagte der Sprecher. Die Anlage müsse wahrscheinlich demontiert werden. Green Planet Projects betreibt in Buchhain nach eigenen Angaben zwei Windparks mit zusammen sieben Anlagen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in solch einer großen Höhe von 105 Metern nicht löschen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz sagte. Der Bereich um die Anlage sei wegen herabfallender Teile großräumig abgesperrt worden. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, wegen des Rauches Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist der Polizei zufolge noch nicht bekannt.