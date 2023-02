Brandenburg: Wolf reißt viele Weidetiere – er soll erschossen werden In Teltow-Fläming soll ein Grauwolf mehr als 60 Weidetiere gerissen haben. Er ist zum Abschuss freigegeben, doch erschossen wurde ein Nachkomme. dpa

In Brandenburg leben im deutschlandweiten Vergleich die meisten Wölfe. CHROMORANGE/Dieter Moebus/imago

Potsdam -Im brandenburgischen Kreis Teltow-Fläming ist seit 2022 ein Wolf gezielt zum Abschuss freigegeben – nun wurde allerdings statt dieses Rüden ein Nachkomme erlegt. Wie das Forst- und Agrarministerium am Freitag mitteilte, sei in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar ein männlicher Wolf erschossen worden. In dem Gebiet war ein bestimmter Wolf – der männliche Grauwolf mit der Kennung GW1339m – zum Abschuss freigegeben worden, weil er Herdenschutzzäune überwinden konnte und viele Weidetiere gerissen hatte. Proben von dem im Januar getöteten Tier ergaben, dass es sich um einen männlichen Nachkommen handele, so das Ministerium. Es solle nun weiterhin versucht werden, GW1339m zu erlegen.