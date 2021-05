Berlin - Die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hat im vergangenen Jahr zahlreiche Beschwerden zu Kontaktnachweisen in der Corona-Krise erhalten. In ihrem neuen Bericht, den sie am Montag in Potsdam vorstellt (10 Uhr), stehen Beschwerden und Beratungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Vordergrund.

Themen sind dabei Kontaktnachweise, Lernplattformen an Schulen oder auch Videokonferenzen. Zur Kontaktnachverfolgung und zu den Kontaktnachweisen hat Hartge nach Informationen der dpa die meisten Beschwerden bekommen. Außerdem soll es um Videoüberwachung und den Einsatz von Kamera-Drohnen gehen. Im Jahr 2019 waren 72 Beschwerden von Bürgern bei der Datenschutzbeauftragten eingegangen. Die größte Rolle spielten seinerzeit die Bereiche Bauen/Planung/Verkehr, gefolgt von Bildung/Jugend sowie der internen Verwaltung.

In einem Bericht vom Januar hatte Hartge bereits die massenhafte Sammlung von Daten bei Autokennzeichen kritisiert und diese in der gehandhabten Form als unzulässig eingestuft. Im Fall der verschwundenen Berliner Schülerin Rebecca war bekannt geworden, dass in Brandenburg auf Autobahnen Nummernschilder vorbeifahrender Fahrzeuge erfasst und gespeichert werden.