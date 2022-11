Brandenburger Fichte kommt als Weihnachtsbaum vor Kanzleramt Diesmal ist es eine Fichte aus Brandenburg, die am Kanzleramt weihnachtlich leuchten soll. Um die 130 Kilometer legt der Baum aus einem Wald in Neuzelle zurü... dpa

Neuzelle -Eine Fichte aus Brandenburg ist in diesem Jahr als Weihnachtsbaum fürs Kanzleramt in Berlin bestimmt. Der rund 15 Meter hohe Baum soll an diesem Freitag gefällt und auf einen Holztransporter verladen werden, wie der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes Brandenburg, Stephan Kirchharz, sagte. Geplant sei, die Fichte am Samstagmorgen im Ehrenhof des Kanzleramts per Kran aufzustellen. Offiziell übergeben wird der Baum dann erst am 24. November. Im vergangenen Jahr kam der Weihnachtsbaum - eine Tanne - aus Thüringen.