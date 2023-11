Brandenburger Tor zur Reinigung ab heute eingerüstet: Letzte Generation soll zahlen

Das Brandenburger Tor ist am Montagmorgen für die weitere Reinigung eingerüstet worden. Das berichtet ein Reporter der Berliner Zeitung von vor Ort. Nach Auskunft der verantwortlichen GmbH Berliner Immobilienmanagement (BIM) beginnt damit die finale Phase der Reinigung. In zwei bis drei Wochen soll das Brandenburger Tor nach der Attacke der Letzten Generation wieder so aussehen wie früher.

Mitte September hatte die Klimaschutzgruppe auch das Brandenburger Tor besprüht. Die Farbe war nach der Aktion tief in das Bauwerk eingedrungen. Die aufwendige und komplizierte Reinigung des Berliner Wahrzeichens zog sich lange hin und ist noch nicht abgeschlossen. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) bezifferte die Kosten auf 115.000 Euro. Bezirk und Senat fordern, dass die Letzte Generation für die Kosten aufkommt.