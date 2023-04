Brandenburg: Britta Ernst, Ehefrau von Olaf Scholz, tritt als Bildungsministerin zurück

Die Hamburgerin wurde seit Monaten heftig kritisiert. Am Montag hat sie ihren Rücktritt eingereicht. Der Nachfolger steht bereits fest.

Am Ende ging es ganz schnell. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist am Montag von ihrem Amt zurückgetreten. Die Gründe klingen wie die Probleme in allen anderen Bundesländern: zu wenige Lehrer, zu viel Unterrichtsaufall.

Die gebürtige Hamburgerin war seit 2017 in Brandenburg Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport. Doch seit Monaten wird die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz massiv für ihre Politik kritisiert – dabei vor allem für die schlechte Kommunikation ihrer Pläne. Nicht nur von der Opposition, was zu erwarten ist, sondern auch aus den Reihen der SPD. In der Fraktion im Landtag soll sie schon vor einer Weile den Rückhalt verloren haben.

Anfang des Monats gab es einen Brandbrief von Eltern an die Ministerin wegen des Personalmangels in den Kitas. Die Eltern schickten den Brief unter dem Motto „EsIstErnst“ ans Bildungsministerium.

Von Anfang an gab es Kritik an der Personalie Britta Ernst. Denn vor allem die Frauen in der eigenen SPD-Fraktion waren darüber nicht glücklich , dass keine aus ihren Reihen für das Amt genommen wurde, sondern die Hamburgerin - wohl auch, weil sie die Frau von Scholz.

Nachfolger kommt auch aus dem Norden

Wie meist bei Rücktritten in der Potsdamer Landesregierung ist die Nachfolge bereits geregelt: Ministerpräsident Woidke hielt es auch bei den vergangenen Rücktritten immer so, dass am liebsten die Nachfolge bereits geregelt war, bevor ein Abgang bekannt gegeben wird. Auch dieses Mal gibt es bereits Klarheit: Staatssekretär Steffen Freiberg, ebenfalls von der SPD, soll das Amt übernehmen.

Woidke teilte mit, dass er dem Rücktrittswunsch entsprochen habe. „Ich danke Britta Ernst für ihre engagierte Arbeit als Ministerin. Sie hat das Amt in schweren Zeiten – ich denke hier nur an die Corona-Pandemie – mit Weitblick und ruhiger Hand ausgeführt“, teilte er mit. „Ich bin mir sicher, dass ihre Amtszeit in der Rückschau mit wichtigen Meilensteinen wie der kontinuierlichen Verbesserung des Kita-Personalschlüssels und des Einstiegs in die Beitragsfreiheit verbunden werden wird.“

Der Nachfolger Steffen Freiberg kommt, genau wie seine Vorgängerin nicht aus Brandenburg, aber ebenfalls aus dem Norden. Über ihn sagte Woidke: „Steffen Freiberg hat sich im Bildungsministerium schnell etabliert. Dies war ihm aufgrund seiner Vorerfahrung als Bildungsstaatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die Bildung im digitalen Zeitalter, auch deshalb bin ich mir sicher, dass er der Richtige für die anstehenden Aufgaben ist und freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Der gebürtige Rostocker ist verheiratet und Vater eines Kindes. Seit 2017 ist er Chef der Kommission „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz und der gemeinsamen Steuerungsgruppe zum Digitalpakt zwischen Bund und Ländern. Er gilt als erfahrener Verwaltungsmann.