Brandenburgs früherer Staatskanzleichef Rudolf Zeeb überraschend gestorben

Rudolf Zeeb (SPD), Brandenburgs ehemaliger Staatskanzleichef, ist im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und weitere Mitglieder der Landesregierung zeigten sich am Montag in Potsdam erschüttert über den Todesfall vom Wochenende. Woidke erklärte, der unerwartete Tod des Juristen und Verwaltungsexperten mache ihn sehr betroffen. Zeeb habe sich viele Jahre in unterschiedlichen verantwortungsvollen Positionen um das Wohl Brandenburgs verdient gemacht.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) erklärte, er habe die Nachricht von dem Todesfall „mit großer Bestürzung aufgenommen“. Zeeb habe sich auch in seiner Zeit als Innenstaatssekretär viele Verdienste um das Ministerium und das Land Brandenburg erworben. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) erklärte, der Jurist habe sich „durch hohe Fachkompetenz, ein ungeheures Arbeitspensum und einen immer fairen Umgang miteinander“ ausgezeichnet. In seiner Zeit als Finanzstaatssekretär habe er entscheidend an der Konsolidierung des Landeshaushalts mitgewirkt.

Rudolf Zeeb wurde am 5. November 1959 in Tübingen geboren und hat in Freiburg im Breisgau Jura studiert. Von 1987 bis 1990 war er Justiziar des Statistischen Landesamts von Baden-Württemberg, von 1992 bis 1998 Referent in den dortigen Ministerien für Finanzen und Wirtschaft. Von 1998 bis 2016 stand Zeeb im Dienst des Landes Brandenburg, darunter von 2003 bis 2009 als Finanzstaatssekretär, von 2009 bis 2014 als Innenstaatssekretär und von 2014 bis 2016 als Chef der Staatskanzlei. Zuletzt arbeitete der Jurist als Rechtsanwalt in Potsdam.