Friedrichshain-Kreuzberg verbietet Grillen im Park

Wegen der anhaltenden Trockenheit und ausgerufenen Waldbrandgefahr in Brandenburg hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg das Grillen in allen öffentlichen Parks im Bezirk verboten. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Demnach ist dort ab sofort „das Entzünden offenen Feuers in allen bezirklichen Grünanlagen“ untersagt.

Ausgenommen von dieser Anordnung sei der ausgewiesene Grillplatz im Neuen Hain im Volkspark Friedrichshain. Grund dafür sei, dass dort die Grillfläche durch den Pächter brandschutztechnisch beaufsichtigt werde. „Grillplätze dort müssen online reserviert werden“, so die Behörde. Ein Picknick im Park sei natürlich weiterhin möglich. Das Parkmanagement ist vor Ort unterwegs, um auf die Einhaltung des Verbots in den anderen Parks hinzuweisen.

Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht weiterhin hohe Waldbrandgefahr in der Region. Im benachbarten Brandenburg wütet seit Tagen nahe Jüterbog ein großes Feuer. Am Donnerstag verdoppelte sich den Angaben zufolge die Brandfläche in dem Waldbrandgebiet an einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Es seien nun 656 Hektar betroffen, sagte die Leiterin des Jüterboger Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP.