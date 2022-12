In Neukölln brannten zwei Polizeifahrzeuge aus. Die Polizei prüft jetzt ein Bekennerschreiben.

Brandsätze auf Polizeiautos in Neukölln: Linksextremisten bekennen sich zu Anschlag

Nach einem Brandanschlag auf zwei Polizeiautos in Berlin-Neukölln haben sich Linksextremisten zu der Tat bekannt.

Am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr waren in der Hans-Schiftan-, Ecke Rollbergstraße zwei Gruppentransporter in Flammen aufgegangen. Die Autos standen vor dem Polizeiabschnitt 55. Unbekannte hatten mehrere Brandsätze auf die Fahrzeuge geworfen. Polizisten bemerkten das Feuer. Sie alarmierten die Feuerwehr und versuchten noch selbst mit Feuerlöschern, die Flammen einzudämmen – vergeblich. Der Vito und der Sprinter brannten komplett aus.

Die Spurensicherung stellte unter anderem Reste der Brandsätze sicher. Diese werden jetzt in der Kriminaltechnik untersucht.

Beamte sichern den Tatort. Morris Pudwell

Die weiteren Ermittlungen hat der für die Verfolgung politisch motivierter Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt übernommen. Dort wird unter anderem geprüft, ob das im Internet veröffentlichte in englischer Sprache gehaltene Bekennerschreiben zu dem Anschlag authentisch ist. Darin behaupten die Verfasser, dass sie mit der Aktion ihre Solidarität mit vier italienischen „Genossen“ ausdrücken wollten, die sich „im Hungerstreik gegen die brutale Repression durch den italienischen Staat“ befinden würden. Zielscheibe seien auch „alle repressiven Instrumente der Nationalstaaten“.