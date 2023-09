Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zum Donnerstag zu mehreren Bränden in Marzahn gerufen worden. Gegen 00.30 Uhr wurden Einsatzkräfte laut einem Bericht von vor Ort in die Mehrower Allee alarmiert, wo die Plane eines LKW-Aufliegers in Flammen stand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen.

Da die Vorhänge des Führerhauses zugezogen waren, mussten die Retter noch überprüfen, ob sich eine Person im LKW befindet. Dies war allerdings nicht der Fall.

Zudem brannten in derselben Nacht mehrere Mülltonnen in der Alfred-Döblin-Straße sowie an der Ecke Raoul-Wallenberg-Straße/Franz-Stenzer-Straße. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung in allen Fällen.