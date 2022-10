Kriminalität

:

Brandserie in Berlin-Staaken: Täter zündet erneut Keller an

Seit Monaten halten Brandstiftungen in Spandauer Wohngebieten Anwohner und Polizei in Atem. In der Nacht zum Sonntag brannte es nun an der Maulbeerallee.

