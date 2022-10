In Berlin- Staaken geht ein mutmaßlicher Feuerteufel um. Am Mittwoch brannte es erneut in einem Hochhaus. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr versorgt.

Brandserie in Staaken: Kinderwagen in Flammen, Bewohner offenbar verletzt

Am Mittwoch ist erneut ein Brand in einem Hochhausviertel in Berlin-Staaken ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen fingen in der Obstallee gegen 22.20 Uhr ein Kinderwagen und eine Matratze im Treppenaufgang des Hochhauses Feuer. Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften vor Ort und versorgte mehrere Bewohner, wie der Reporter Morris Pudwell am Donnerstagmorgen mitteilte.

Eine Frau wurde auf einer Trage in einen Rettungswagen transportiert. In dem Viertel kommt es offenbar immer wieder zu mutmaßlichen Brandstiftungen. Zuletzt brannte es in der Maulbeerallee in einem Keller. Mehrere Personen wurden verletzt. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Eine Frau wird vor Ort vom Rettungsdienst abtransportiert. Morris Pudwell.