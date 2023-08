Brandstiftung an Wohnung in Gesundbrunnen: Ehemaliger Mieter festgenommen

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Brandstifter in Gesundbrunnen festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, bemerkten Mitarbeiter eines Geschäfts in der Bastianstraße um kurz vor 17 Uhr Brandgeruch aus einer benachbarten Wohnung im Erdgeschoss und alarmierten die Feuerwehr. Die Flammen konnten schnell von den Einsatzkräften gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

In der Nähe der Wohnung entdeckten Polizeibeamte einen 30-Jährigen ehemaligen Bewohner der Wohnung und nahmen ihn fest. Der 30-jährige Mann leistete Widerstand, wodurch ein Polizist am Bein verletzt wurde und seinen Dienst beenden musste. Die Ermittlungen dauern an.