Brandstiftung: Auto brennt in Marzahn vollständig aus

In Marzahn war in der vergangenen Nacht wohl ein Feuerteufel unterwegs. Der mutmaßliche Brandstifter verursachte einen Autobrand, der Wagen brannte komplett aus.

Freitagnacht brannte in Berlin-Marzahn ein Pkw vollständig aus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Der Wagen brannte in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz am Helene-Weigel-Platz, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Nach den Angaben vom Samstag wurden fünf in der Nähe geparkte Fahrzeuge ebenfalls beschädigt.