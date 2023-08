In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Halensee hat ein Brandstifter am Montagvormittag mehrere Mieter in Gefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Anwohner der Nestorstraße um 9.40 Uhr die Feuerwehr, weil sie Brandgeruch wahrnehmen. Es stellte sich heraus, dass eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss in Flammen stand. Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und somit Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand.

Anwohnern fiel ein 43-jähriger Mann auf, der nicht in dem Haus wohnt. Nach Angaben der Polizei kennen die Bewohner ihn aber. Offenbar gab es bereits zuvor Probleme mit ihm. Als er um 13.30 Uhr erneut in dem Mehrfamilienhaus auftauchte, nahmen Polizisten ihn fest.

Weil der Verdächtige betrunken war, wurde ihm auf einer Dienststelle Blut abgenommen. Der 43-Jährige soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen führen ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.