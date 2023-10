Brandstiftung in Berlin-Marzahn? Wohnanhänger stehen in Flammen

In Berlin-Marzahn sind abermals zwei Wohnanhänger vollständig ausgebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am späten Donnerstagabend zu den beiden Bränden im Osten der Stadt alarmiert, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein Wohnanhänger brannte am Glambecker Ring, der andere am Brodowiner Ring. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus.

In der Vergangenheit kam es bereits zu mehreren Bränden in dem Berliner Stadtteil. Oft waren dabei Fahrzeuge involviert.