In Berlin-Neukölln hat in der Nacht zum Freitag erneut ein Carsharing-Auto gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort wurde die Berliner Feuerwehr gegen 0.45 Uhr in die Hobrechtstraße Höhe Maybachufer gerufen. Dort soll es im Innenraum eines Carsharing-Autos gebrannt haben. Polizisten konnten das Feuer offenbar mit einem Handfeuerlöscher löschen. Die Feuerwehr kümmerte sich um Nachlöscharbeiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird den Angaben zufolge von Brandstiftung ausgegangen.

Bereits in der Nacht zuvor brannten in der Sonnenallee in Neukölln mehrere Autos und ein Lastwagen. Das Landeskriminalamt ermittelt in dem Fall wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Für den Brand könnten nach Einschätzung des Lagezentrums Personen verantwortlich sein, die ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck bringen wollen würden.