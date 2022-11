Brandstiftung in Grundschule: Gitarre entwendet Unbekannte Täter sind in die Astrid-Lindgren-Grundschule in Schwedt (Uckermark) eingedrungen und haben einen Klassenraum verwüstet. Die Täter hätten am Samst... dpa

Schwedt -Unbekannte Täter sind in die Astrid-Lindgren-Grundschule in Schwedt (Uckermark) eingedrungen und haben einen Klassenraum verwüstet. Die Täter hätten am Samstag in dem Klassenraum Papier in Brand gesteckt, wodurch ein Tisch in Flammen geraten sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Allerdings sei das Klassenzimmer komplett verrußt und derzeit nicht nutzbar.