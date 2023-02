Bei einem Brand in einer Bank ist ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro entstanden. Der 36-Jährige wurde positiv auf Amphetamine getestet.

Mann zündet in Bank Überweisungsträger an und brät Hähnchen darüber

Ein Mann zündete einen Überweisungsträger an, um ein Hähnchen darüber zu braten. IPA Photo/imago

In einer Bankfiliale im sächsischen Görlitz hat ein Mann versucht, mit Hilfe von angezündeten Überweisungsträgern ein Hähnchen zu braten. Der 36-Jährige stand unter Drogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Test habe positiv auf Amphetamine angeschlagen.

Der Mann habe am Sonntag in der Bank mehrere Überweisungsträger angezündet und das Hähnchenfleisch darüber gehalten. Als die Polizei eintraf, brannte es nicht mehr. Ein Brandschaden in Höhe von 800 Euro sei jedoch entstanden, teilten die Beamten weiter mit. Der Kriminaldienst ermittle.