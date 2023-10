Sieben brennende Autos in Berlin-Kreuzberg: Polizei vermutet Feuerteufel

Sieben Autos haben in Berlin-Kreuzberg gebrannt. Nach Abgaben der Polizei am Montag soll eine Passantin am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Brände bemerkt und dann die Polizei verständigt haben. Kurz zuvor hatte sie den Angaben zufolge zwei unbekannte Männer beobachtet, die von der Wiener Straße, Ecke Ratiborstraße wegliefen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Vier der Autos gehörten laut Behörde zu einer Mietwagenfirma.

Vier Autos seien vollständig ausgebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Bei den anderen Autos konnte der Brand noch während der Entstehung gelöscht werden. Zudem wurden zwei Autos durch die Hitze beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. 16 Feuerwehrleute waren am Einsatzort. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Wiener Straße war während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei bis etwa 0.30 Uhr ab Ratiborstraße bis Görlitzer Ufer für den Verkehr gesperrt. Ein Brandkommissariat hat nach Angaben der Polizei derweil die Ermittlungen übernommen.